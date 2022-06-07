Бывший депутат Рады Кива заявил, что на Украине хотят ввести закон о призыве в армию с 16 лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что украинский парламент намерен рассмотреть законопроект о призыве в армию с 16 лет. Сейчас в стране на срочную службу призывают только юношей старше 18 лет.

- Рада хочет рассмотреть проект, который даст возможность, призывать в армию детей 16 лет! ... Вы понимаете, что (президент страны Владимир) Зеленский не только вас, взрослых, приговорил к смерти, он и ваших детей забрать хочет. Украина окончательно превращена в нацистскую Германию 1945 года, - написал бывший украинский политик в Telegram-канале.

Днем ранее Кива заявлял, что действующий украинский лидер Владимир Зеленский усилил меры личной безопасности из-за страха покушения со стороны спецслужб Запада или командования ВСУ.