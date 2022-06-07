Блинкен обвинил Россию в проблемах с вывозом зерна с Украины Фото: Мария ЛЕНЦ

Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Россия занимается шантажом вместо содействия по вопросу урегулирования мирового продовольственного кризиса.

По мнению главы ведомства, " российский лидер Владимир Путин не допускает поставок продовольствия" и добивается того, "чтобы мир согласился с его требованиями и отменил санкции".

- Другими словами - это шантаж, - полагает Блинкен.

Напомним, накануне российский лидер Владимир Путин заявлял, что существует несколько способов вывезти на экспорт украинское зерно. По его словам, зерно можно вывезти через Одессу, черед Бердянск и Мариуполь, а также через соседние с Украиной страны. В числе этих стран Путин назвал Румынию, Польшу, Венгрию и отметил, что самый простой способ – это вывоз зерна через Белоруссию.