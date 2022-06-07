Постпред России Ульянов заявил, что Москва не поддержит резолюцию МАГАТЭ по Ирану Фото: Александр КОЦ

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что российская сторона не станет ассоциировать себя с резолюцией по Ирану в случае ее принятия на текущей сессии Совета управляющих МАГАТЭ. Об этом он написал в своем телегерам-канале.

- Становится все более очевидным, что намерение западных участников венских переговоров принять резолюцию по Ирану на текущей сессии Совета управляющих МАГАТЭ весьма контрпродуктивно для СВПД ... Россия ни в коем случае не будет ассоциировать себя с такой резолюцией, - написал дипломат.

Напомним, в начале январе 2022 года лидеры стран "ядерной пятерки" выступили с заявлением о недопущении войны между государствами, обладающими ядерным оружием (ЯО). Событие важнейшее и в нем удивительны два фактора. Первый – что подписание заявления пришлось на период рождественско-новогодних каникул. И второе – хотя понятно, что текст заявления готовился заранее и потребовались, как минимум, недели, для его согласования, нигде не произошло ни одной утечки по этому поводу.