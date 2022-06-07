Япония ввела санкции против Россельхозбанка и Московского кредитного банка
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Власти Япония 7 июня объявили о вводе санкций против Россельхозбанка, Московского кредитного банка и Белорусского банка развития и реконструкции. Об этом сообщили в МИД страны.
Теперь активы данных финансовых организаций будут заморожены. Под запрет на экспорт подпадут товары, "способствующие укреплению промышленной инфраструктуры". Однако пока никакой конкретики в данном случае нет.
Ранее сообщалось, что власти Японии приняли решение о введении санкций против шести представителей руководства России, включая президента страны Владимира Путина, заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева и министра иностранных дел Сергея Лаврова.
Кроме того, сайт Kp.ru писал, что страна вводила экспортныее санкций против 49 российских компаний РФ. Среди них - "Рособоронэкспорт", Ростех, ФСБ и СВР, "Адмиралтейские верфи", "Иркут", РКЦ "Прогресс" и МФТИ.