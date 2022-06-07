Япония ввела санкции против Россельхозбанка и Московского кредитного банка Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Япония 7 июня объявили о вводе санкций против Россельхозбанка, Московского кредитного банка и Белорусского банка развития и реконструкции. Об этом сообщили в МИД страны.

Теперь активы данных финансовых организаций будут заморожены. Под запрет на экспорт подпадут товары, "способствующие укреплению промышленной инфраструктуры". Однако пока никакой конкретики в данном случае нет.

Ранее сообщалось, что власти Японии приняли решение о введении санкций против шести представителей руководства России, включая президента страны Владимира Путина, заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева и министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Кроме того, сайт Kp.ru писал, что страна вводила экспортныее санкций против 49 российских компаний РФ. Среди них - "Рособоронэкспорт", Ростех, ФСБ и СВР, "Адмиралтейские верфи", "Иркут", РКЦ "Прогресс" и МФТИ.