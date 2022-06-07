Iltalehti: Президент Франции Макрон озвучил то, чего боится Украина Фото: REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон напугал жителей Украины, открыто заявив о недопустимости унижения России на международной арене. К такому выводу пришел обозреватель Iltalehti Лаури Нурми.

- Французский президент Макрон озвучил то, чего боятся украинцы, - говорится в статье.

До этого Макрон и правда выступил с предостережением от оскорбительного поведения в адрес российской стороны, поскольку в будущем нужно будет возобновлять сотрудничество с РФ.

Автор отмечает, что слова Макрона свидетельствуют о его готовности частично принять правомерность российской спецоперации на Украине.

Напомним, с 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 7 июня 2022 года.