Военная спецоперация на Украине 7 июня 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 7 июня 2022 года.

Наемникам из Великобритании, участвовавшим в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины, предъявлены обвинения в суде Донецкой народной республики, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Как отметил глава ДНР, суд над британскими наемниками не является частью трибунала. По его словам, "это не совсем еще трибунал – это судебный процесс".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о невозможности экспорта зерна через Белоруссию. По его словам, Киев не готов помогать "дружественным соседям".

Глава министерства юстиции Украины Денис Малюська сообщил о создании спецлагеря для пленных на западе страны. Те пленные, которые планируются к обмену, находятся в различных регионах Украины, добавил Малюська.

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ:

22:58 Глава военно-гражданской администрации Мелитополя Галина Данильченко заявила о начале подготовки к проведению референдума о присоединении к России.

22:39 Минобороны: украинские националисты сожгли 50 тысяч тонн зерна. покидая захваченные территории, не желая оставлять запасы зерна жителям города Мариуполя, намеренно совершили поджог крупного зернохранилища в морском порту.

18:50 Публичное обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому о переводе украинского языка с кириллицы на латиницу зарегистрировано на сайте главы государства. Инициатор петиции подчеркивает, что отказ от кириллицы "позволит окончательно разорвать языковые связи с Россией".

16:46 Взрыв в кафе Херсона был терактом, сообщили власти региона.

16:23 Польские власти заявили, что подпишут крупнейший за 30 лет контракт на поставку оружия Украине почти на $630 млн.

15:56 Журналисты, в том числе РИА Новости, попали под обстрел украинских "Градов" под Попасной в ЛНР, никто не пострадал

15:22 В ближайшее время обстрелы по Донецку прекратятся - существует соответствующий военный план, освобождение республики уже близко, заявила глава МИД ДНР

15:19 Басурин: украинские войска усиленно обстреливали Донецк, так как потеряли 700 своих солдат.

15:05 МИД России: Лавров в ходе визита в Турцию обсудил с турецким коллегой перспективы возобновления мирных переговоров с Украиной

14:35 Борис Джонсон заявил, что Украину нельзя принуждать к заключению невыгодного для нее мирного соглашения, сообщили в канцелярии премьер-министра Британии.

14:25 Официант получил легкое ранение при взрыве в кафе в Херсоне

14:08 Идея проведения референдума о присоединении Запорожской области к России обсуждается, но делать это не целесообразно до освобождения столицы региона, заявил первый замглавы военно-гражданской администрации области Шарлай

14:03 Запорожье станет центром Запорожской области после его освобождения, сообщил помощник главы военно-гражданской администрации.

13:32 В Кремле не стали комментировать инициативу подключить миротворческие силы ОДКБ к урегулированию ситуации в Донбассе

13:28 В Кремле заявили, что пока нет никаких подробностей по поводу возможности вывоза зерна из Одессы, поскольку Украина должна разминировать подходы к портам

13:27 Песков про сообщения об отказе России обсуждать на переговорах с Украиной статус не только Крыма и Донбасса, но и Запорожской и Херсонской областей: это все не так, неправильная информация.

12:56 Освобождена значительная часть ЛНР и ДНР, в том числе Святогорск — Шойгу.

12:21 РФ, Украина, Турция и ООН продолжают обсуждать, кто будет разминировать украинские порты, вывозить зерно и сопровождать эти суда, сообщил глава турецкого МО.

11:59 Зеленский заявлениями о сознательном разрушении ВС РФ культурного наследия Украины лжет украинскому народу и мировому сообществу, сообщили в МО РФ.

11:34 Главное из нового брифинга Минобороны РФ:

- ВС РФ высокоточными ракетами уничтожили два склада боеприпасов и поразили три позиции украинских артиллерийских батарей;

- Средства ПВО РФ сбили за сутки 12 украинских беспилотников в Харьковской и Николаевской областях;

- Ракетные войска и артиллерия уничтожили переданную Норвегией самоходную установку и две гаубицы производства США;

- Российская авиация поразила 65 районов сосредоточения живой силы ВСУ, уничтожив две установки РСЗО "Град" и более 170 националистов;

- Ракетные войска и артиллерия уничтожили более 400 националистов, три РСЗО "Град" и три пусковые установки комплексов С-300 в районе Краматорска.

10:42 Народная милиция ЛНР заявила, что совместно с ВС России отбила укреплённый пункт под Боровским.

9:39 Украинские банки на территории Херсонской области работать уже не будут, заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Стремоусов

9:37 На территории Херсонской области проведут референдум о вхождении региона в состав РФ, заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Стремоусов

9:30 Украина до сих пор не увидела 5 тысяч касок, которые обещала поставить Германия, заявил Арестович

9:26 Генеральная прокуратура ЛНР возбудила около 600 уголовных дел по преступлениям украинских формирований с момента обострения ситуации в Донбассе в феврале 2022 года, сообщила официальный представитель ведомства Инна Семенова.

8:59 Арестович заявил, что Украине требуется больше РСЗО, чем могут предоставить США.

8:38 Глава ДНР выразил соболезнования близким генерал-лейтенанта Романа Кутузова, погибшего в Донбассе.

8:16 Городская застройка Северодонецка очищена от украинских силовиков, бои идут на окраинах города, заявил посол ЛНР в России Мирошник. По его словам, украинские формирования почти полностью выбиты и из промзоны.

8:08 Десять человек погибли, еще 17 ранены в ДНР за минувшие сутки в результате украинских обстрелов, сообщает республиканский штаб.

02:29 TAC: Италия, Франция и ФРГ не поддерживают требование Зеленского о передаче Крыма Украине

02:04 Блинкен обвинил Россию в проблемах с вывозом зерна с Украины

01:25 Представитель Госдепа: визит Лаврова в Турцию не решит вопрос экспорта зерна с Украины

00:16 GT: США больше не хотят победы Украины и стремятся создать мировой хаос

6 июня:

22:56 Экс-депутат Рады Кива заявил, что на Украине хотят ввести закон о призыве в армию с 16 лет

22:40 Госдеп счел решение о закрытии неба для самолета Лаврова суверенным правом стран

22:16 Пушилин: британским наёмникам предъявлены обвинения на заседании суда в ДНР

21:51 Минобороны РФ: ВС России завершают освобождение Святогорска в ДНР