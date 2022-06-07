Onet.pl: Балтийскому морю грозит экологическая катастрофа из-за санкций Польши против России

Балтийское море оказалось под угрозой загрязнения из-за антироссийских санкций. Фото: Мария ЗАРБАЛИЕВА

Антироссийские санкции Польши, под которые попала компания Sulzer Pumps Wastewater Poland, грозят экологической катастрофой для Балтийского моря, сообщает издание Onet.pl.

Сотрудник Sulzer Pumps Wastewater Poland, работающей в области очистки сточных вод, рассказал польским журналистам, что из-за ограничительных мер предприятие лишилось возможности обслуживания очистного оборудования.

То есть, если оно выйдет из строя, работники компании не смогут устранить неисправность, а неочищенные сточные воды хлынут в Балтийское море, загрязняя воду.

"Мы не можем предоставлять услуги или предоставлять запасные части, независимо от того, находится ли устройство на гарантии или нет, - предупредили в Sulzer Pumps Wastewater Poland. - Близится экологическая катастрофа".

Как ранее писал сайт kp.ru, Евросоюз начал работу над седьмым пакетом антироссийских санкций. Об этом заявил заместитель главы МИД Польши Павел Яблоньский. По его словам, Польша считает необходимым включить в седьмой пакет санкций ограничения на поставки российского газа и отключение еще ряда российских банков от системы SWIFT.

Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что ряд стран – членов ЕС обсуждают возможность введения в отношении России так называемых "вторичных санкций". В частности, предусматривается запрет продажи российской нефти в страны, не являющиеся членами ЕС.