Внешний долг России снизился на 2,6 млрд долларов с начала 2022 года

Внешний долг России снижается Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Внешний долг России с начала текущего года снизился на 2,6 млрд долларов. Такие данные приводит в своих материалах Счетная палата РФ.

По данным ведомства, на 1 апреля 2022 года внешний долг страны составил 57,1 млрд долларов, что на 4,3 процента ниже показателя на начало текущего года.

Как сообщают в Счетной палате, расходы на обслуживание госдолга увеличились в рублевом эквиваленте на 11,4 млрд рублей (+41,2%) в первую очередь за счет взлета курса доллара в отчетный период.

Как ранее писал сайт kp.ru, спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Россия будет платить по внешнему долгу в рублях после решения министерства финансов Соединенных Штатов Америки не обслуживать внешний долг РФ.

"На этот вызов у нашей страны есть решение… Платить будем в рублях. Это осмысленный выбор США. Они сами запретили выплаты в долларах", - написал Володин в своем телеграм-канале.