Медведев о врагах России: "Я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам"

Дмитрий Медведев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев объяснил, почему посты в его телеграм-канале такие резкие. По словам политика, это объясняется ненавистью к врагам России.

"Я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России, - написал Медведев. - И пока я жив, я буду делать всё, чтобы они исчезли".

Как ранее писал сайт kp.ru, Дмитрий Медведев заявил, что США в ответ на спецоперацию России объявили "войну по доверенности", снабжая Украину оружием.

"Они всячески стараются поддерживать там милитаристские настроения, милитаристский угар, для того чтобы Украина билась, что называется, до конца, как принято сейчас говорить, до последнего украинца", - подчеркнул политик.

Напомним, Дмитрий Медведев выразил мнение, что Запад решил воспроизвести лучшие практики прошлого, вводя санкции против родственников российских политиков за надуманные нарушения.