Шойгу назвал число пленных украинских военных

Сергей Шойгу. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу назвал общее число пленных украинских военных. По его словам, с начала российской специальной военной операции в общей сложности в плен сдались 6 489 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Соответствующее заявление глава Минобороны РФ сделал в ходе селекторного совещания во вторник, 7 июня 2022 года. По его словам, за последние пять дней в плен сдались 126 военнослужащих ВСУ.

Как ранее писал сайт kp.ru, председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета Донецкой народной республики Елена Шишкина заявила, что около 8 тысяч пленных украинских боевиков находятся на территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). По ее словам, точное число обвиняемых можно будет определить к началу международного трибунала.