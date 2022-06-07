Сергей Шойгу: в плен сдались 6489 украинских военнослужащих

Министр отметил, что на освобожденных территориях Донбасса «продолжаются мероприятия по налаживанию мирной жизни»

- Освобождена значительная часть Донецкой и Луганской народных республик по левому берегу Северского Донца, в том числе города Красный Лиман, Святогорек, а также 15 других населенных пунктов. Из них наиболее крупные Студенок, Яровая, Кировск, Ямполь и Дробышево. Также полностью освобождены жилые кварталы города Северодонецк. Продолжается взятие под контроль его промышленной зоны и ближайших населенных пунктов, - заявил министр обороны России Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании.

Глава военного ведомство отметил успехи в наступлении на попасненском направлении: «В целом на сегодняшний день освобождено 97% территории Луганской Народной Республики. За последние 10 дней специальной военной операции уничтожена пятьдесят одна единица зарубежной военной техники, в том числе 12 боевых бронированных машин, двадцать одна 155-ти миллиметровая гаубица, две РСЗО и 16 беспилотных летательных аппаратов. За пять дней в плен сдались 126 военнослужащих ВСУ, их общее количество составляет шесть тысяч четыреста восемьдесят девять человек».

Министр отметил, что на освобожденных территориях Донбасса «продолжаются мероприятия по налаживанию мирной жизни».

От мин очищается Мариуполь и завод «Азовсталь», где поэтапно восстанавливается водоснабжение и электроснабжение жилых кварталов, расчищаются улицы, «начали функционировать первые социальные объекты». Начал принимать суда Мариупольский морской порт и порт Бердянска.

- По поручению Верховного Главнокомандующего готовы к погрузке зерна в этих портах, - отметил Шойгу, и сообщил, что в штатном режиме функционирует самая крупная в Европе Запорожская атомная электростанция, которая способна вырабатывать до половины всех мощностей атомной генерации Украины. Также восстановлены работы на 33 угольных шахтах, 2 нефтяных и 14 газовых месторождений, перешедших под контроль ДНР и ЛНР в ходе специальной военной операции.

Министр также рассказал о совместных усилиях Минобороны России и акционерного общества «Российские железные дороги», что возобновляют полноценное движения между Россией, Донбассом, Украиной и Крымом на шести железнодорожных участках.

- Приступили к доставке грузов в Мариуполь, Бердянск и Херсон. Общая протяженность восстановленных железнодорожных участков – 1 200 километров. Открыто автомобильное сообщение с территории России по материковой части в Крым, куда восстановлена беспрепятственная подача воды по Северо-крымскому каналу, - перечислил свидетельства восстановления мирной жизни Шойгу.

По данным Минобороны России восстановление транспортной инфраструктуры и подачи воды создает благоприятные условия для развития агропромышленного комплекса на освобожденных территориях потенциал которых в среднем составляет 10 миллионов тонн зерновых культур в год, а по овощным культурам - 1,4 миллионов тонн. Так, что тем, кто дружит с Россией голодать точно не придется.

По словам министра мирным жителям Украины уже передано более 27 тысяч тонн грузов. Среди них продукты питания, предметы первой необходимости и медикаменты. Идет восстановление социальных объектов в городах и селах.