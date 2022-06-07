Колумбия отправит группу военных для помощи Украине летом 2022 года

Колумбийские власти отправят группу военных для помощи Украине летом 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Газета El Tiempo сообщила, что власти Колумбии намерены отправить группу военных для помощи Украине в июле или августе 2022 года.

Так Богота хочет оказать Вооруженным силам Украины помощь «в работах по разминированию». Военные проведут за пределами своей страны от пяти до девяти месяцев.

Министр обороны Колумбии Диего Молано пояснил, что помощь Украине осуществляется, так как страна имеет статус «основного союзника вне НАТО». Богота согласовывала свои действия с руководителем Пентагона Ллойдом Остином.

Ранее издание Bild сообщило, что наемник из Германии, участвовавший на в боевых действиях на стороне ВСУ, погиб на Украине. Уточнялось, что речь идет о 39-летнем жителе Бранденбурга Бьорне К. по прозвищу «Танк». Мужчина получил ранения при обстреле силами России его части, которая располагалась недалеко от Харькова. Наемник скончался по дороге в госпиталь.

До этого французская радиостанция Europe 1 сообщила, что в Харьковской области погиб наемник из Франции. Согласно данным радиостанции, он получил смертельное ранение после артиллерийского обстрела под Харьковом. Уточнялось, что это первый наемник из Франции, погибший с начала спецоперации РФ на Украине.