Шойгу заявил об открытии автомобильного сообщения России с Крымом по материковой части

Сергей Шойгу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Автомобильное сообщение по материковой части Крыма с остальной территорией России восстановлено, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании во вторник, 7 июня 2022 года.

"Открыто автомобильное сообщение с территории России по материковой части в Крым, - уточнил Шойгу. - Возобновлена беспрепятственная подача воды по Северо-крымскому каналу на Крымский полуостров".

Кроме того, открыты шесть участков железной дороги, по которым осуществляется связь между Россией, Крымом, Донбассом и Украиной, добавил глава Минобороны. По ним осуществляется доставка грузов в Бердянск, Мариуполь и Херсон.

Отметим, что ранее транспортное сообщение Крыма с остальной территорией России осуществлялась по крымскому мосту.

Напомним, Крымский, или Керченский мост — это автомобильная трасса и железная дорога, проложенные над Керченским проливом и соединяющие два полуострова: Таманский и Крым. Крымский мост в Керчи, как и любая другая крупная переправа, считается стратегическим объектом. На нем запрещены остановки, поэтому все 19 километров нужно проехать не останавливаясь.