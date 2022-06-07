В НАТО не гарантируют неразмещение ядерного оружия в Финляндии и Швеции

НАТО не гарантирует неразмещение ядерного оружия в Финляндии и Швеции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Помощник генсека НАТО Камий Гран заявил, что альянс не гарантирует неразмещение ядерного оружия на территории Финляндии и Швеции при их вступлении в НАТО.

- Каждое государство обладает в ядерной сфере свободой принимать или не принимать оружие. Речь не идет о том, чтобы устанавливать ограничения, — сказал он в интервью телекомпании RTS.

Гран также выразил надежду, что разногласия двух стран с турецкими властями будут решены к июньскому саммиту альянса, подчеркнув важность переговоров по данному вопросу и необходимость учитывать интересы Анкары.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров полагает, что вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс вряд ли улучшит политическую ситуацию в мире. С военной стороны зрения «Москва будет смотреть, чем это будет сопровождаться», отметил дипломат. Касаясь позиции Турции по вступлению в НАТО Швеции и Финляндии, Лавров отметил, что это суверенное дело турецких властей. Как подчеркнул министр, если кто-то выступает против, то никто не может подрывать принципы консенсуса.

В середине мая 2022 года Финляндия и Швеция официально подали заявки на членство в НАТО. Заявки генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу передали послы этих стран. Церемония прошла в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Как заявил генсек альянса, военно-политический блок приветствует подачу заявок от Финляндии и Швеции и гарантирует скорейшее решение вопросов, необходимых для вступления в НАТО. Столтенберг добавил, что с принятием Хельсинки и Стокгольма альянс адаптирует свою систему безопасности на Балтике.