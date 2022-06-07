Песков напомнил, что Украина должна разминировать подходы к портам для вывоза зерна из Одессы

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил возможность вывоза зерна из Одессы. Он напомнил, что сначала Украина должна разминировать подходы к портам.

- Пока нет никаких очертаний. Есть заявления президента Путина, который сказал, что в данном случае Украина должна разминировать подходы к портам, что позволит судам после соответствующей проверки нашими военными на предмет того, что эти суда не завозят туда оружие, войти в порт, загрузиться зерном и потом при необходимости даже с нашей помощью проследовать в сторону международных вод, — сказал пресс-секретарь российского лидера в разговоре с журналистами.

Песков добавил, что пока никаких договоренностей по этому вопросу нет.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что существует несколько способов вывезти на экспорт украинское зерно. По словам главы государства, зерно можно вывезти через Одессу, черед Бердянск и Мариуполь, а также через соседние с Украиной страны. В числе этих стран Путин назвал Румынию, Польшу, Венгрию и отметил, что самый простой способ – это вывоз зерна через Белоруссию. Он подчеркнул, что президент Белоруссии Александр Лукашенко не будет препятствовать вывозу украинского зерна через свою страну. Поэтому проблемы с вывозом зерна из Украины не существует, подытожил Путин.