В ДНР рассказали, почему ВСУ усилили обстрелы Донецка

В ДНР назвали причину усиления обстрелов Донецка Фото: REUTERS

Замглавы управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что Вооруженные силы Украины усилили обстрелы Донецка, так как потеряли 700 своих солдат.

- Нам стало известно, что происходит скапливание сил и средств противника и было нанесено огневое поражение этих мест. Противник понес убитыми порядка 700 человек, техники 100 единиц различной - гусеничной, колесной, специальной техники, — сказал он в эфире телеканала «Россия 1», добавив, что именно после этого ВСУ начали агрессивно обстреливать жилые кварталы Донецка.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Вооруженные силы Украины используют оружие из Соединенных Штатов Америки для обстрелов Донецка. Он добавил, что это вооружение использовалось для обстрелов Донецка. Глава ДНР подчеркнул, что удары наносились по спальным районам, где нет объектов военной инфраструктуры.

До этого Народная милиция ДНР сообщила, что военнослужащие республики и России отразили атаку Вооруженных сил Украины в районе поселка Сладкое. Противник атаковал со стороны Новомихайловки.