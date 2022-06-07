В ДНР заявили о наличии военного плана для прекращения обстрелов Донецка

ДНР заявила о наличии военного плана для прекращения обстрелов Донецка Фото: REUTERS

Глава министерства иностранных дел ДНР Наталья Никонорова сообщила, что у республики есть военный план для прекращения обстрелов Донецка.

- В ближайшее время обстрелы по столице Донецкой Народной Республики прекратятся. Существует соответствующий военный план, — сказала руководитель внешнеполитического ведомства.

При этом она отказалась раскрывать детали плана, объяснив это отсутствием полномочий.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Вооруженные силы Украины используют оружие из Соединенных Штатов Америки для обстрелов Донецка. Он добавил, что это вооружение использовалось для обстрелов Донецка. Глава ДНР подчеркнул, что удары наносились по спальным районам, где нет объектов военной инфраструктуры.

До этого Народная милиция ДНР сообщила, что военнослужащие республики и России отразили атаку Вооруженных сил Украины в районе поселка Сладкое. Противник атаковал со стороны Новомихайловки.