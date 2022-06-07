Россия приостановила разрешение Японии на лов рыбы у южных Курил из-за неоплаты квот

Захарова рассказала о приостановке разрешения для Японии добывать морские ресурсы около Южный Курил из-за неоплаты квоты на них.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Россия приостановила разрешение Японии на лов рыбы и добычу других морских живых ресурсов около южных Курил из-за того, что Япония не оплатила соответствующие квоты. Об этом заявила во вторник 7 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Россия приостанавливает реализацию межправительственного соглашения с Японией о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов до выполнения Токио своих финансовых обязательств. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Дипломат отметила, что Япония затягивает с подписанием ежегодного документа о безвозмездной помощи Сахалинской области, который является неотъемлемым элементом функционирования договоренности о морском промысле на южных Курилах.
«В сложившейся ситуации вынуждены принять решение о приостановке реализации соглашения 1998 года до выполнения японской стороной всех своих финансовых обязательств», - заявила Захарова.
Захарова напомнила, что соглашение между Россией и Японией было заключено в 1998 году.
«Данная договоренность, выстроенная на основе учета баланса интересов двух стран, позволяла японским рыбакам осуществлять промысел в рамках выделяемой российской стороной квоты у южных Курильских островов Российской Федерации», - напомнила она.
Ранее сообщалось, что Япония ввела санкции против Россельхозбанка и Московского кредитного банка.
Также сообщалось, что глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси в своем ежегодном докладе по дипломатии «Синяя книга» вновь назвал Южные Курилы «незаконно оккупированными».
В то же время Украина может лишиться поддержки Японии из-за дипломатического скандала. Япония возмутилась сравнением Украины императора Хирохито с Гитлером и Муссолини.