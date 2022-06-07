Россия приостановила разрешение Японии на лов рыбы у южных Курил из-за неоплаты квот

Захарова рассказала о приостановке разрешения для Японии добывать морские ресурсы около Южный Курил из-за неоплаты квоты на них. Фото: Иван МАКЕЕВ

Россия приостановила разрешение Японии на лов рыбы и добычу других морских живых ресурсов около южных Курил из-за того, что Япония не оплатила соответствующие квоты. Об этом заявила во вторник 7 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Россия приостанавливает реализацию межправительственного соглашения с Японией о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов до выполнения Токио своих финансовых обязательств. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Дипломат отметила, что Япония затягивает с подписанием ежегодного документа о безвозмездной помощи Сахалинской области, который является неотъемлемым элементом функционирования договоренности о морском промысле на южных Курилах.

«В сложившейся ситуации вынуждены принять решение о приостановке реализации соглашения 1998 года до выполнения японской стороной всех своих финансовых обязательств», - заявила Захарова.

Захарова напомнила, что соглашение между Россией и Японией было заключено в 1998 году.

«Данная договоренность, выстроенная на основе учета баланса интересов двух стран, позволяла японским рыбакам осуществлять промысел в рамках выделяемой российской стороной квоты у южных Курильских островов Российской Федерации», - напомнила она.

Ранее сообщалось, что Япония ввела санкции против Россельхозбанка и Московского кредитного банка.

Также сообщалось, что глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси в своем ежегодном докладе по дипломатии «Синяя книга» вновь назвал Южные Курилы «незаконно оккупированными».

В то же время Украина может лишиться поддержки Японии из-за дипломатического скандала. Япония возмутилась сравнением Украины императора Хирохито с Гитлером и Муссолини.