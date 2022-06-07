Греция хочет вывозить украинское зерно вместе с Турцией при содействии ООН

Греция хочет вывозить украинское зерно вместе с Турцией. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Греция хочет вывозить украинское зерно вместе с Турцией. Об этом во вторник 7 июня заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

«Мы могли бы работать с Турцией над продовольственным кризисом», - сказал Мицотакис, выступая на конференции «Система здравоохранения в новую эру».

Греческий премьер напомнил, что около 20 миллионов тонн пшеницы «застряли на Украине и вывезти их можно только по морю».

«Турция играет важную роль в Черном море, как и Греция, имеющая крупнейший торговый флот. Давайте посмотрим на те области, где под эгидой ООН мы могли бы работать вместе и предлагать услуги», - цитирует Мицотакиса Афинское Македонское агентство новостей.

Ранее сообщалось, что российский министр обороны Сергей Шойгу обсудил с турецким коллегой ситуацию на Украине и вопросы безопасности судоходства в Черном море.

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