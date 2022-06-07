Шойгу обсудил с турецким коллегой ситуацию на Украине и вопросы безопасности судоходства в Черном море

Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил по телефону с турецким коллегой ситуацию на Украине и в Сирии. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава российского Минобороны Сергей Шойгу во вторник 7 июня по телефону обсудил с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром ситуацию на Украине и в Сирии, а также вопросы безопасности судоходства в Черном море. Сообщается, что разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

«Министры обороны детально обсудили вопросы безопасности судоходства в Черном море во взаимосвязи с решением проблемы вывоза зерна с территории Украины», - сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Также руководители российского и турецкого военных ведомств отметили важность тесного взаимодействия в Сирии и поддержания долговременной стабильности в этом регионе.

Ранее сообщалось, что главы МИД России и Турции встретятся 8 июня в Анкаре, они обсудят возможность возобновления российско-украинских мирных переговоров.

В то же время турки восхитились ответом России на санкции Запада.

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