Депутаты Госдумы предложили штрафовать на 10 млн за пропаганду нетрадиционных отношений

В России предлагают штрафовать за пропаганду ЛГБТ среди любой аудитории, а не только среди несовершеннолетних. Фото: ХАНОВ Тимур.

В российскую Госдуму внесли законопроект, предполагающий штрафы до 10 млн рублей за пропаганду ЛГБТ в России. Законопроект внесен заксобранием Севастополя, текст документа опубликован в думской электронной базе во вторник 7 июня, он доступен здесь.

Законопроект предполагает штрафовать не только за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, но и за пропаганду ЛГБТ в целом среди любой аудитории. При этом авторы инициативы уточняют, что вмешательства личную жизнь, в том числе сексуальное самоопределение человека, этот законопроект не предполагает. Не предполагается также запрет на нетрадиционные сексуальные отношения либо их официальное порицание.

«Указанная норма закрепляет положения о том, что противоправным и административно наказуемым может признаваться только умышленное совершение лицом соответствующих публичных действий, непосредственно направленных на распространение информации, популяризирующей или навязывающей нетрадиционные сексуальные отношения», - сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Штраф за нарушение для граждан предлагается ввести до 50 тысяч рублей, должностных лиц – до 500 тысяч рублей, юридических лиц – до 5 млн рублей. Если пропаганда велась с применением СМИ или в сети, на граждан предполагается накладывать штрафы до 500 тыс. рублей, на должностных лиц – до 1 млн. рублей, на юридических лиц – до 10 млн, а иностранных граждан, кроме того, еще и выдворять за пределы России.

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