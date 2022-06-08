Sentio: 48,8% жителей Норвегии не желают видеть свою страну в Евросоюзе

Большинство жителей Норвегии выступили против вступления в Евросоюз Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Аналитический центр Sentio провел опрос и выяснил, что большинство норвежцев не хотят видеть свою страну в Евросоюзе.

Так, с ноября 2021 года число сторонников вступления Норвегии в ЕС возросло с 34,1 процента до 35,3 процента. Доля затрудняющихся ответить увеличилась с 11,8 процента в ноябре до 16 процентов. При этом количество выступающих против интеграции страны в Евросоюз уменьшилось с 54,2 процента до 48,8 процента.

Опрос проводился с 24 по 30 мая 2022 года среди 1001 совершеннолетнего норвежца.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что конец Европейского союза наступит при реальном одобрении процедуры начала оформления вступления в объединение Украины.

По его словам, если Европейский союз включит в свой состав «государство, где правят бал нацистские группировки и царит нацистская идеология, которая не совместима с европейскими ценностями» то, это «будет означать конец Евросоюза и будет показывать, что Евросоюз руководствуется не какими-то ценностями, на которых он стоит и на платформе которых был создан, а сугубо геополитикой».