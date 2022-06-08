Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила против запрета русской культуры на Западе Фото: REUTERS

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель выступила против запрета русской культуры на Западе.

"Я не считаю, что сейчас нужно запрещать русскую культуру", - сказала она в интервью телеканалу Phoenix.

Кроме того, Меркель осудила политическую деятельность российской оперной певицы Анны Нетребко, отвечая на вопрос, пригласила бы она Нетребко завтра в свой дом, как это произошло несколько лет назад.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Российскую Федерацию нельзя унижать, так как рано или поздно странам придется с ней сотрудничать. При этом он уверен, Франция должна выполнять роль посредника

Как писал сайт KP.ru, глава Россотрудничества Евгений Примаков дал интервью главному редактору "Комсомольской правды" Владимиру Сунгоркину и руководителю международного отдела медиа-холдинга Алексею Иванову, заявив, что отмена русской культуры неизбежно пройдет.