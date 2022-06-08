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Общество8 июня 2022 0:25

Между Россией и Казахстаном вновь начнут курсировать электрички

Электропоезд будет курсировать дважды в день
София ГОНЧАРОВА
Между Россией и Казахстаном вновь начнут курсировать электрички

Между Россией и Казахстаном вновь начнут курсировать электрички

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Между Россией и Казахстаном снова начнут ходить электрички. Теперь со среды, 8 июня, заработает маршрут Исилькуль - Петропавловск, который ранее временно был недоступен для пассажиров из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Электропоезд будет курсировать дважды в день, сообщает ОТР.

В частности, добраться до Казахстана можно будет даже из Омска. Продажу билетов в Исилькуль-Юнино АО "Омск-Пригород" начал еще в конце мая.

Напомним, для въезда в Республику Казахстан с 8 июня 2022 года больше не нужно наличии ПЦР-теста или паспорта вакцинации против коронавируса при пересечении госграницы. Данное решение приняли с учетом стабилизации эпидемситуации в стране и в мире.

Ранее сайт kp.ru писал, что Казахстан снимает ограничения по пересечению сухопутной границы с Россией с 11 апреля 2022.