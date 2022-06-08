Украина просит у Израиля «Железный купол» Фото: REUTERS

Власти Украины намерены закупить у Израиля систему противоракетной обороны Iron Dome («Железный купол») и добиться передачи противотанковой ракетной системы Spike SR из Германии, произведенной израильской компанией Rafael Advanced Defense Systems.

«Я хочу, чтобы израильское правительство вышло из своей зоны комфорта и вернулось к реальности. Нам нужна помощь Израиля. Я имею в виду, что нужен «Железный купол». Киев хочет приобрести израильскую систему ПВО, а также чтобы Иерусалим подписал договор о передаче своей противотанковой ракетной системы Spike SR из Германии на Украину», – передает The Jerusalem Post слова украинского посла в Израиле Евгения Корнийчука.

Дипломат при этом отказался называть запрашиваемую технику оружием, заявив, что это средства защиты гражданских лиц.

Как писал сайт kp.ru, ранее власти Израиля запретили Соединенным Штатам поставлять системы ПРО «Железный купол» на Украину, чтобы не портить отношения с Россией.