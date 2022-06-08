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Политика8 июня 2022 8:10

Встреча Лаврова и главы МИД Турции Чувушоглу началась в Анкаре

Дипломаты обсудят экспорт зерна с Украины, двусторонние отношения России и Турции и российскую спецоперацию
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Встреча Лаврова и главы МИД Турции Чувушоглу началась в Анкаре

Встреча Лаврова и главы МИД Турции Чувушоглу началась в Анкаре

Фото: REUTERS

В Анкаре началась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. Стороны намерены обсудить прежде всего создание безопасного коридора вывоза зерна с портов Украины.

«В Турцию прибыл министр иностранных дел России Сергей Лавров. Пока на повестке дня стоит создание «зернового коридора» в Черном море», – передает турецкий телеканал TRT Haber.

Кроме того, министры намерены обсудить двусторонние отношения России и Турции и российскую военную спецоперацию на Украине. По итогам переговоров запланирована пресс-конференция.

Как писал сайт Kp.ru, Лавров и Чавушоглу обсудят в Анкаре возможность возобновления российско-украинских мирных переговоров.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести встречу России, Украины и ООН в Стамбуле.