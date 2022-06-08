Встреча Лаврова и главы МИД Турции Чувушоглу началась в Анкаре Фото: REUTERS

В Анкаре началась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. Стороны намерены обсудить прежде всего создание безопасного коридора вывоза зерна с портов Украины.

«В Турцию прибыл министр иностранных дел России Сергей Лавров. Пока на повестке дня стоит создание «зернового коридора» в Черном море», – передает турецкий телеканал TRT Haber.

Кроме того, министры намерены обсудить двусторонние отношения России и Турции и российскую военную спецоперацию на Украине. По итогам переговоров запланирована пресс-конференция.

Как писал сайт Kp.ru, Лавров и Чавушоглу обсудят в Анкаре возможность возобновления российско-украинских мирных переговоров.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести встречу России, Украины и ООН в Стамбуле.