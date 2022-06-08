Минобороны России сообщило о ракетном ударе по бронетанковому заводу в районе Харькова

Российские военные нанесли ракетный удар по бронетанковому заводу в районе Харькова Фото: Александр КОЦ

Российская авиация нанесла ракетный удар по бронетанковому заводу недалеко от Харькова, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. На нем проводился ремонт и восстановление танков Вооруженных сил Украины.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования в районе Харькова нанесен удар по бронетанковому заводу, в цехах которого осуществлялся ремонт и восстановление танков и другой бронетехники ВСУ», – сказал Конашенков на брифинге.

Российская авиация также поразила два пункта управления, 13 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, батарею ракетных систем залпового огня «Ураган» в Харьковской области и четыре склада с оружием и боеприпасами под Харьковом, в ДНР и ЛНР.

Кроме того, российские ВКС за прошедшие сутки поразили 63 района скопления живой силы противника и уничтожили, пункт управления 14-й механизированной бригады ВСУ, более 160 националистов, восемь танков, две РСЗО «Град», артиллерийскую батарею, станцию радиоэлектронной борьбы и 13 автомобилей различного назначения.

Как писал сайт kp.ru, российские ПВО сбили три украинские ракеты «Точка-У» на окраине Херсона.