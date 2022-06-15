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Политика15 июня 2022 9:45

Токаев считает, что Казахстан не должен нарушать западные санкции против России

Нур-Султан получает уведомления, что в случае нарушения антироссийских санкций последуют вторичные ограничения со стороны Запада
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Токаев считает, что Казахстан не должен нарушать западные санкции против России

Токаев считает, что Казахстан не должен нарушать западные санкции против России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Казахстан не должен нарушать западные санкции в отношении России, однако работа с РФ продолжается, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

«Санкции есть санкции – мы не должны их нарушать. Тем более мы получаем уведомления в отношении того, что в случае нарушения санкций последуют так называемые вторичные санкции со стороны Запада в отношении нашей экономики», – сказал политик в интервью телеканалу «Россия 24».

Как отметил Токаев, в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным было подтверждено, что все договоренности по экономическому сотрудничеству между странами остаются в силе. По словам президента Казахстана, Нур-Султан «ни в коем случае не отказывается от своих союзнических обязательств», поскольку это было бы «неоправданно с точки зрения перспективы».

Как писал сайт kp.ru, ранее в администации президента Казахастана заявили, что страна не будет инструментом для обхода антироссийских санкций.