Токаев считает, что Казахстан не должен нарушать западные санкции против России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Казахстан не должен нарушать западные санкции в отношении России, однако работа с РФ продолжается, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

«Санкции есть санкции – мы не должны их нарушать. Тем более мы получаем уведомления в отношении того, что в случае нарушения санкций последуют так называемые вторичные санкции со стороны Запада в отношении нашей экономики», – сказал политик в интервью телеканалу «Россия 24».

Как отметил Токаев, в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным было подтверждено, что все договоренности по экономическому сотрудничеству между странами остаются в силе. По словам президента Казахстана, Нур-Султан «ни в коем случае не отказывается от своих союзнических обязательств», поскольку это было бы «неоправданно с точки зрения перспективы».

Как писал сайт kp.ru, ранее в администации президента Казахастана заявили, что страна не будет инструментом для обхода антироссийских санкций.