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Экономика15 июня 2022 10:51

«Газпром» уведомил компанию Eni о сокращении поставок газа в Италию

Поставки сокращены примерно на 15%
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
«Газпром» уведомил компанию Eni о сокращении поставок газа в Италию

«Газпром» уведомил компанию Eni о сокращении поставок газа в Италию

Фото: REUTERS

Российский холдинг «Газпром» уведомил итальянскую энергетическую компанию Eni об ограничении поставок газа, рассказал представитель итальянской корпорации.

«Газпром» сообщил об ограниченном сокращении поставок газа на сегодня примерно на 15%. Причины сокращения на данный момент не раскрываются», – передает ТАСС сообщение пресс-службы Eni.

Напомним, ранее министр по экологической модернизации и трансформации Италии Роберто Чинголани предложил разрешить энергетическим компаниям Европы платить за российский газ в рублях.

Как писал сайт kp.ru, накануне «Газпром» заявил о снижении прокачки газа через трубопровод «Северный поток» из-за проблем с оборудованием компании Siemens. Как уточнили в российском холдинге, германская компания не вернула своевременно из ремонта газоперекачивающие агрегаты.

В апреле «Газпром» прекратил поставки газа Болгарии и Польше.