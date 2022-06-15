Российская мебельная сеть Hoff готова рассмотреть покупку активов IKEA

Мебельная сеть Hoff готова рассмотреть покупку активов IKEA Фото: yandex.ru/maps

Мебельная сеть Hoff готова рассмотреть приобретение производств и торговых площадей компании IKEA, которая объявила о сокращении своего присутствия в России. Об этом рассказал генеральный директор российской компании Максим Гришаков.

«Важно понимать, что у нас было много точек пересечения: регионы присутствия и даже одни и те же торговые центры, поэтому Hoff готов рассматривать активы шведского ритейлера в случае соответствующего предложения. Это входит в нашу стратегию развития и открытия новых точек», – сказал глава мебельной сети в беседе с РИА Новости.

Пока предложений о покупке активов IKEA российская компания не получала, сообщил Гришаков. При этом он отметил, что взять какую-то часть из «выстроенного IKEA пазла» еще не означает заполучить долю ее рынка.

Как писал сайт kp.ru, компания IKEA решила продать все свои фабрики в России. Их у производителя четыре. В IKEA также заявили, что штат сотрудников в России будет сокращен. Решение связано с ухудшением ситуации с бизнес-процессами и цепочками поставок.