Роспотребназор рекомендовал регионам подготовить мероприятия против завоза чумы

Роспотребнадзор потребовал подготовить мероприятия против завоза чумы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Региональные власти в РФ должны до конца июня подготовить мероприятия против завоза чумы. Соответствующее постановление подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, он доступен здесь.

В постановлении сказано, что руководители регионов должны обеспечить готовность органов власти и медорганизаций к проведению мероприятий по недопущению завоза, возникновения и распространения чумы.

Население будут информировать о мерах профилактики чумы и расскажут о необходимости иммунизации, медработники должны пройти теоретическую и практическую подготовку. Это касается также сотрудников КПП и пунктов временного размещения по профилактике чумы. Сообщается, что территориальные органы Роспотребнадзора проверят готовность медучреждений на случай выявления больного с подозрением на чуму.

Медработники должны проявлять повышенную настороженность на предмет выявления подозрения на чуму, а региональные власти обязаны информировать Роспотребнадзор о каждом случае чумы или подозрения на нее.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в СНГ с 2017 года не зарегистрировано случаев чумы и все очаги чумы на территории СНГ находятся под контролем.

В апреле 2022 Роспотребнадзор опубликовал постановление о дополнительных мерах профилактики холеры в России. Территориальные управления определят, кто должен быть вакцинирован от холеры.

В то же время Роспотребнадзор назвал низким риск ввоза оспы обезьян в Россию.