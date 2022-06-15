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В мире15 июня 2022 16:35

Байден объявил о новом пакете помощи Украине на миллиард долларов

В него войдут артиллерийское вооружение, средства береговой обороны и современные ракетные системы, уточнил политик
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Байден объявил о новом пакете помощи Украине на миллиард долларов

Байден объявил о новом пакете помощи Украине на миллиард долларов

Фото: REUTERS

Соединенные Штаты выделят Украине новый пакет военной помощи в размере одного миллиарда долларов, заявил президент США Джозеф Байден в телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским. Беседа политиков состоялась в среду, 15 июня.

«Я проинформировал президента Зеленского о том, что Соединенные Штаты предоставят Украине дополнительную помощь на миллиард долларов помощи, включающую артиллерию и средства береговой обороны, а также боеприпасы для артиллерии и современные ракетные системы, которые необходимы украинцам для поддержки их оборонительных операций в Донбассе», – приводятся слова Байдена на сайте Белого дома.

Американский лидер в ходе разговора подтвердил приверженность Вашингтона поддержке Киева, «поскольку он защищает свои демократию, суверенитет и территориальную целостность». Глава Белого дома также объявил о выделении Украине дополнительной гуманитарной помощи в размере 225 миллионов долларов, в том числе питьевой воды, предметов первой необходимости и медицинского обслуживания и продуктов питания.

Напомним, ранее агентство Bloomberg сообщило, что США планируют направить Украине новый пакет военной помощи на 650 миллионов долларов.

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