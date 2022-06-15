Daily Telegraph сообщила о двух наемниках из США, попавших в плен под Харьковом

DT сообщила о двух американских наемниках, попавших в плен под Харьковом. Фото: REUTERS

Два американских наемника, воевавших на стороне украинских националистических формирований, попали в плен под Харьковом. Об этом в среду 15 июня сообщает ТАСС со ссылкой на британское издание The Daily Telegraph.

По информации издания, речь идет о 39-летнем Александере Дрюке и 27-летнем Энди Уинхе. Источник DT сообщил, что американцы добровольно вступили в украинскую армию. Предположительно, они попали в плен во вторник 14 июня. Официальные органы пока не подтвердили и не опровергли эту информацию.

Ранее Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор иностранным наемникам, воевавшим на стороне украинских националистических формирований. Речь идет о гражданах Великобритании Эйдене Аслине и Шоне Пиннере и гражданине Марокко Саадуне Брагиме. Следствие установило, что они принимали участие за вознаграждение в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в ДНР.

Глава ДНР Пушилин заявил, что не видит оснований для помилования приговоренных к смертной казни наемников, так как они совершили тяжелые преступления.

78% россиян одобрили смертный приговор иностранным наемникам, осужденным в ДНР.