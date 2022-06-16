Генерал-майор ВСУ Марченко назвал Крымский мост "целью номер один" для украинских военных Фото: Росавтодор

Генерал-майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Марченко заявил, что Крымский мост является целью номер один для украинских военных.

"Для ВСУ Керченский мост - цель номер один. Это не секрет ни для их военных, ни для наших военных. Ни для их гражданских, ни для наших гражданских. Это будет цель номер один для поражения", - приводит его слова ТАСС со ссылкой на украинское издание "Вести".

По словам генерал-майора, этот "путь подтягивания резервов [ВСУ] просто должны обрезать".

Ранее "Комсомольская правда" рассказывала, как защищен Крымский мост. Так, мост защищен от нападений сразу двумя полками С-400. Они создают своеобразный купол прикрытия диаметром в 400 километров. Помимо этого, есть дополнительная многоступенчатая защита системами ПВО, в том числе "Панцирями С-1", "Тор" и другими.

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