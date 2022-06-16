Минобороны России: Киев решил повторить мариупольский сценарий на заводе "Азот" Фото: REUTERS

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что Киев решил повторить мариупольский сценарий на заводе "Азот" в Северодонецке.

"Киевский режим вновь показал свое истинное лицо и полное безразличие к жизням ни в чем не повинных женщин, детей и пожилых людей, находящихся в плену у обезумевших террористов на комбинате "Азот". Лицемерно не отдав им приказ о прекращении сопротивления, Киев фактически "назначил" их очередными "мучениками", как это было в Мариуполе", - сказал он в ходе брифинга.

Как писал сайт KP.ru, в Северодонецке ЛНР на территории завода "Азот" боевики ВСУ насильно удерживают сотни жителей города и сотрудников предприятия в подземных сооружениях завода в качестве "живого щита". При этом, националисты заминировали емкости с химически опасными веществами (азотная кислота, аммиак, аммиачная селитра), которые они планируют взорвать при отступлении

Военкор KP.RU Александр Коц в беседе с Сергеем Марданом на Радио "Комсомольская правда" проанализировал ход спецоперации и рассказал, будет ли битва за завод в Северодонецке.