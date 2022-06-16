США обвинили Россию в нарушении договора с НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Постпред США при Североатлантическом альянсе Джулианн Смит заявила, что Москва своими действиями в отношении Украины нарушает Основополагающий акт Россия-НАТО от 1997 года.

"И все союзники также согласны с тем, что все мы сейчас на самом деле находимся в том положении, когда никто из нас не обязан принимать во внимание то, что записано в Основополагающем акте Россия — НАТО, когда мы принимаем решения о будущей расстановке сил", - приводит ее слова ТАСС.

При этом представить США не стала прямо отвечать на вопрос о том, будет ли альянс официально отказываться от договора с Россией.

Примечательно, что генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг еще в феврале 2022 года заявил, что российские власти несколько раз нарушили основополагающий акт Россия – НАТО, поэтому это соглашение больше не работает.

Заместитель главы Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев уже заявлял, что своим недавним заявлением об Основополагающем акте Россия-НАТО альянс фактически развязывает себе руки, и от него теперь можно ожидать "любые гадости"