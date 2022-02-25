Столтенберг заявил, что акт Россия-НАТО больше не действует Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские власти несколько раз нарушили основополагающий акт Россия – НАТО, поэтому это соглашение больше не работает, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Россия не демонстрирует никакого уважения основополагающему акту. Если его не уважает одна сторона, соглашение не работает. Соглашение не функционирует, потому что одна сторона – Россия – нарушала его много лет», – сказал он на пресс-конференции.

Как отметил Столтенберг, основополагающий акт основан на принципах уважения территориальной целостности и суверенитета всех стран, в том числе Украины. По словам генсека НАТО, Россия дважды нарушила его в 2014 году и третий раз – начав спецоперацию на Украине.

Напомним, ранее генсек НАТО сообщил о приведении в действие оборонительного плана на фоне проведения Москвой спецоперации на украинской территории.

Как писал сайт kp.ru, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам, сообщив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции.