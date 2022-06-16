Пушков заявил, что санкции США навредили американской экономике и не повлияли на политику России Фото: REUTERS

Сенатор Алексей Пушков заявил ,что санкционная политика США привела к тому, что урон был нанесен американской экономике, но рестрикции никак не повлияли на политику России.

"США не нашли нужного баланса между нанесением ущерба России и нанесением вреда самим себе и своим союзникам. То есть их санкции стали вредить американской экономике вместо того, чтобы заставить Москву изменить политику", - написал он в своем Telegram-канале

По словам Пушкова, это означает, что санкции были плохо просчитаны, а их негативный эффект для США не предусмотрели.

Накануне заместитель главы Министерства финансов США Уолли Адейемо во время слушаний в Конгрессе заявил, что санкции против России, возможно, уже стали избыточными и грозят экономике западных государств.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также заявлял ,что попытки США задушить Россию санкциями терпят крах. По его словам, это признают уже и международные эксперты.

Тем временем, постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что западные потребители сталкиваются с большими проблемами из-за роста цен на энергоносители и продовольствие в западной части Европейского континента.