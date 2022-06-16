Граждан Украины и республик Донбасса обяжут покинуть Россию при отсутствии документов

МВД сообщило, что граждан Украины и ЛДНР без документов могут обязать покинуть Россию после 17 августа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Иностранцам, которые не могли уехать из России в период пандемии коронавирусной инфекции из-за транспортных ограничений, предписано покинуть страну до 17 августа текущего года, если они так и не оформили право жить и работать в РФ. Об этом в четверг, 16 июня, сообщили в Министерстве внутренних дел.

Правительство России 20 мая 2022 года сняло ограничения в отношении Белоруссии, Абхазии, Южной Осетии, Казахстана, Китая, Монголии, Украины, Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР).

«Это означает, что гражданам указанных государств, не получившим в период временного пребывания в России разрешительных документов на право проживания либо осуществления трудовой деятельности, необходимо покинуть Россию до 17 августа 2022 года», - говорится в заявлении ведомства.

Пресс-центр МВД уточнил, что граждане Украины, ДНР и ЛНР могут подать заявление на временное проживание, а также вида на жительство по документам с истекшим сроком действия. В ведомстве также напомнили, что многие граждане этих стран ограничены в выезде за пределы России.

Напомним, накануне стало известно, что рожденные в Херсонской области после 24 февраля 2022 автоматически получат гражданство России.