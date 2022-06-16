Володин предложил Украине переименовать Киев в Нуланд

Вячеслав Володин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин предложил украинским властям переименовать Киев в Нуланд.

Так он прокомментировал новость о том, что на Украине решили назвать две улицы в Киеве в честь американского астронавта Нила Армстронга и американского писателя Рэя Брэдбери.

- Следующим шагом для Зеленского должно стать переименование Киева в Нуланд (в честь заместителя госсекретаря США, раздававшей печеньки на Майдане), — написал политик в Telegram.

По мнению Володина, режим Зеленского превратил Украину в колонию Соединенных Штатов Америки.

В декабре прошлого года депутаты Львовского областного совета обратились к Раде и президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием переименовать Россию в «Московию», а россиян – в «московитов». Трансляция заседания, где обсуждалось соответствующее постановление, велась на страницах Львовской областной Рады в социальных сетях. Львовские депутаты заявили, что использования на государственном, официальном и общественном уровнях и в СМИ названия «Московия» вместо «Россия» или «Российская Федерация» восстановит «историческую справедливость».