Львовский областной совет попытался «переименовать» Россию в Московию

Украинцы предложили переименовать Россию. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С очередной инициативой о переименовании выступили украинцы. На сей раз требовали сменить имя не «Советской» колбасе и не памятнику герою гражданской войны Чапаеву, а Российской Федерации.

Депутаты Львовского областного совета обратились к Раде и президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием переименовать Россию в «Московию», а россиян – в «московитов». Трансляция заседания, где обсуждалось соответствующее постановление, велась на странице Львовской областной Рады в Facebook. Львовские депутаты заявили, что использования на государственном, официальном и общественном уровнях и в СМИ названия «Московия» вместо «Россия» или «Российская Федерация» восстановит «историческую справедливость».

Ранее на kp.ru рассказывалось о требовании группы украинцев сменить пол скульптуре, изображающей «Родину-мать» в Киеве. Инициаторы петиции предлагают трансформировать «Родину-мать» в архангела Михаила, удалив у статуи грудь и приделав ей крылья.