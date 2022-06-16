Британия ввела санкции против Патриарха Кирилла

Великобритания ввела санкции против Патриарха Кирилла Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Британские власти внесли в санкционный список Патриарха Кирилла. Об этом говорится в пресс-релизе британского правительства.

«Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл был также внесен в санкционный список за его поддержку военной агрессии на Украине», - сказано в соответствующим документе.

Кроме того, Лондон отметил в расширенный санкционный список власти Великобритании внесли уполномоченного при президенте по правам ребенка Марию Львову-Белову, депутата Мосгордумы Сергея Савостьянова, а также главу совета директоров группы компаний «Волга-Днепр» Алексея Исайкина.

Напомним, Совет Европейского союза в конце мая текущего года собирался включить Патриарха Кирилла в санкционный список, однако данное решение заблокировала Венгрия. Как писал сайт kp.ru, накануне премьер-министр республики Виктор Орбан в письме для 44 депутатов ЕС заявил, что Будапешт не поддержит введенные антироссийские санкции, указав на то, что эти ограничения наносят большой вред самим членам Евросоюза.