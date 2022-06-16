Песков заявил, что безопасность Крыма гарантирована

Песков заявил, что безопасность Крыма превентивно гарантирована Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что безопасность Крыма превентивно гарантирована принимающимися мерами.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал вопрос о том, можно ли утверждать о гарантированной безопасности Крыма в отпускной период на фоне последних высказываний украинских военачальников, которые назвали Крымский мост целью номер один.

«Безопасность Крыма гарантирована теми превентивными мерами, и теми дополнительными мерами, которые сейчас принимаются по линии наших военных ... А что касается упоминаний нашего Крымского моста украинскими военными и политиками - это далеко не первый раз, нам об этом хорошо известно», - заявил пресс-секретарь российского лидера, отметив, что за подобные угрозы российская сторона принимает во внимание.

Напомним, накануне генерал-майор Вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко назвал Крымский мост целью номер один для нанесения удара с украинской стороны, указав также, что выбор данного объекта для возможных ударов обусловлен тем, что тот является «путем подтягивания резервов». Как писал сайт kp.ru, депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет назвал такие угрозы для Украины самоубийством.