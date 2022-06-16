Песков оценил состояние переговоров России и Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал затруднительным возможность продолжения переговоров России и Украины на нынешнем этапе, указав на то, что они застопорились.

Пескова спросили о том, можно ли рассчитывать на конструктив в переговорах между сторонами на фоне последних заявлений представителей украинских военных, фактически свидетельствующих «о планах наступления на Россию».

«Пока ни на этом фоне, ни на ином вообще на продолжение рассчитывать можно с трудом, потому что сейчас все это застопорилось», - заявил представитель Кремля в четверг, 16 июня.

Напомним, сегодня, 16 июня, помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский заявил, что на данный момент делегации России и Украины периодически созваниваются, однако Киев не намерен вести переговоры в прежнем ключе.