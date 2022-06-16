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Здоровье16 июня 2022 12:49

Минздрав России допустил, что вакцинация от коронавируса может стать обязательной в календаре прививок

Сейчас необходимо получить опыт для дальнейшего развития в этом вопросе, отметили в ведомстве
Виктор БАЖЕНОВ
Мурашко допустил, что вакцинация от коронавируса может стать обязательной в календаре прививок

Мурашко допустил, что вакцинация от коронавируса может стать обязательной в календаре прививок

Фото: Иван МАКЕЕВ

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что вакцинация от коронавирусной инфекции может стать обязательной в Национальном календаре профилактических прививок.

- Мы сейчас должны получить определенный опыт, получить данные по дальнейшему развития процесса, но к этому движется. Сегодня мы видим — ряд зарубежных коллег начинают комбинировать вакцину против гриппа и вакцину против ковид-инфекции, это тоже идет, — сказал он на полях ПМЭФ.

Ранее директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Генри Клюге сообщил, что треть населения мира еще не получила ни одной дозы вакцины от COVID-19. Он также добавил, что российской двухкомпонентной вакциной от коронавируса «Спутник V» воспользовались свыше 500 млн человек во всем мире и более 90 млн человек в России.

До этого главный научный сотрудник Центра имени Гамалеи Анатолий Альштейн сообщил, что вакцинация беременных российских препаратом от коронавирусной инфекции «Спутник V» защищает новорожденных от «омикрона».