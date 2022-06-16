Силы ЛНР и России начали зачистку промзоны у завода «Азот» в Северодонецке

Военные ЛНР и России начали зачистку промзоны у завода «Азот» в Северодонецке Фото: Александр КОЦ

Подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что силы республики и РФ начали зачистку промзоны Северодонецка, включая территорию у завода «Азот».

- Наши подразделения совместно с подразделениями России уже закрепились в «промке» (промзоне) и начали спецоперацию. То есть мы уже потихоньку начинаем продвигаться по промзоне и зачищать эту территорию, — сказал он в эфире Первого канала.

Ранее начальник гарнизонной службы второго армейского корпуса Народной милиции ЛНР Александр Никишин сообщил, что украинская сторона сорвала эвакуацию мирного населения с территории завода «Азот» в Северодонецке. По его словам, в первый день работы гумкоридора по нему вышел только один пенсионер.

До этого Вооруженные силы Украины обстреляли «Азот», в результате погибли несколько человек. Обстрел велся из орудий тяжелой артиллерии. Очевидец заявил, что «в цеху контрольно-измерительных приборов «несколько рабочих погибли, несколько были ранены».