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Политика16 июня 2022 13:55

Силы ЛНР и России начали зачистку промзоны у завода «Азот» в Северодонецке

Военные уже закрепились на этой территории, сообщили в Народной милиции республики
Виктор БАЖЕНОВ
Военные ЛНР и России начали зачистку промзоны у завода «Азот» в Северодонецке

Военные ЛНР и России начали зачистку промзоны у завода «Азот» в Северодонецке

Фото: Александр КОЦ

Подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что силы республики и РФ начали зачистку промзоны Северодонецка, включая территорию у завода «Азот».

- Наши подразделения совместно с подразделениями России уже закрепились в «промке» (промзоне) и начали спецоперацию. То есть мы уже потихоньку начинаем продвигаться по промзоне и зачищать эту территорию, — сказал он в эфире Первого канала.

Ранее начальник гарнизонной службы второго армейского корпуса Народной милиции ЛНР Александр Никишин сообщил, что украинская сторона сорвала эвакуацию мирного населения с территории завода «Азот» в Северодонецке. По его словам, в первый день работы гумкоридора по нему вышел только один пенсионер.

До этого Вооруженные силы Украины обстреляли «Азот», в результате погибли несколько человек. Обстрел велся из орудий тяжелой артиллерии. Очевидец заявил, что «в цеху контрольно-измерительных приборов «несколько рабочих погибли, несколько были ранены».