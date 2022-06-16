В Нижегородской области запускают Единую льготную ипотеку

Для начала поясним, что Единая льготная ипотека - один из инструментов ДОМ.РФ, цели которого, во-первых, сделать жилье более доступным, а во-вторых, создать условия для притока дополнительных инвестиций в регионы через стройотрасль, которая на сегодня значительно снизила темпы роста из-за санкций. Очевидно, что повышенная банковская ставка значительно урезала объемы ипотечного кредитования.

Единая ипотечная программа, оператором которой выступит ДОМ.РФ, повысит доступность жилищных кредитов для населения за счет объединения федеральных ипотечных программ с дополнительными мерами поддержки, субсидируемыми за счет регионов. Условия программы позволят сделать ипотеку для семей с детьми фактически беспроцентной.

- Программа, к которой присоединяются крупнейшие банки, призвана сделать господдержку граждан более адресной, уменьшить финансовую нагрузку на семейный бюджет, – сказал генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко. - Как оператор программы мы сделаем все возможное, чтобы оформление и выдача кредитов были максимально удобны для людей.

В Нижегородской области Единая ипотека будет направлена на поддержку многодетных и молодых семей, граждан, проживающих в сельской местности, работников социальной сферы, спорта и ИТ-отрасли. Льготные условия будут предоставляться при покупке как готового, так и строящегося жилья, а также для целей ИЖС. Программа рассчитана на 20 лет, объем финансирования регионом составит порядка 7 млрд рублей. Губернатор региона Глеб Никитин отметил, что у жителей области есть серьезный запрос на доступную ипотеку. - Это очень важное решение как для поддержки ценных специалистов, так и для поддержки молодых семей, - подчеркнул он. - В частности, по федеральной программе «Семейная ипотека» за счет региональной поддержки ставка может снижаться до 0,1% и фактически ипотека будет беспроцентной. Это также важно и для населенных пунктов региона. Приобретая квартиру в месте, где он работает, специалист заинтересован в развитии своей дальнейшей карьеры. Рад, что в деле подготовки и реализации программы у нас есть надежные партнеры.

Заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Анатолий Печатников рассказал, что сделать ипотеку более доступной – стратегическая задача ВТБ.

- Мы активно участвуем в реализации программ с господдержкой и на постоянной основе стремимся совершенствовать механизмы жилищного финансирования в целом, - сказал он. - Социальная ипотека, которую мы запускаем в Нижегородской области, объединит все преимущества федеральных и региональных программ, при этом будет доступна клиентам в «режиме одного окна» – без предоставления дополнительных справок и лишних визитов в банк.

СПРАВКА «КП»

Единая ипотечная программа – механизм, объединяющий федеральные и региональные меры поддержки. ДОМ.РФ предоставляет комплексное решение для регионов и кредитных организаций по сопровождению программы – от поступления заявки на рассмотрение до выдачи займа.