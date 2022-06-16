ИКЕА может окончательно закрыться в России 31 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

ИКЕА покидает российский рынок. Над тысячами работников нависла угроза сокращения, на фабриках, в сборочных цехах и торговых точках работают очень много людей, которые сейчас в подвешенном положении.

15 июня профсоюз работников ИКЕА в Тихвине сообщил, что три фабрики ИКЕА в Тихвине, Вятке и Новгороде будут проданы, части работников предложат уйти по «по соглашению сторон».

- Мы не работаем уже с марта, но деньги нам платят. Причем и ночные, и за вредность. До 31 августа обещают платить зарплату и ДМС, а потом предлагают по 7-8 окладов, но многие не хотят, другой работы не найти, - рассказывает сайту mk.ru Дмитрий Баранов, который работает оператором автоматических линий на фабрике в Тихвине уже 12 лет.

Ожидается, что до 31 августа с работниками будут проходить индивидуальные собеседования. Людям предложат варианты дальнейших действий.

Органайзер профсоюза работников лесных отраслей Александр Илларионов полагает, что работникам нужно действовать коллективно добиваться более крупных выплат.

- Мы будем добиваться, чтобы те, кто хочет уйти, получил не 7-8 (то есть за 7-8 месяцев), а 12-18 окладов. В целом, по нашей оценке, ИКЕА хочет полностью скинуть активы и избавиться от сотрудников к 31 августа, - отметил Илларионов.