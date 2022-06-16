Глава ДНР Пушилин заявил о наступлении перелома в битве за Донбасс

Глава ДНР Пушилин заявил о переломе в битве за Донбасс Фото: REUTERS

В битве за Донбасс наступил переломный момент, и теперь военные Донецкой народной республики имеют преимущество, заявил глава ДНР Денис Пушилин на полях Петербургского международного экономического форума.

«Да, можно говорить о переломе. Противник подавлен морально, а также в военной составляющей», – сказал политик.

Как сообщил Пушилин, в ближайшее время ДНР примет «исчерпывающие меры в рамках» действий сил союзников. По его словам, бойцы республики намерены продвинуться за пределы административных границ Донецкой области и устранить угрозу обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.

Напомним, подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что силы республики и РФ начали зачистку промзоны Северодонецка, включая территорию у завода «Азот».

Как писал асйт kp.ru, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о тяжелых потерях ВСУ в Северодонецке и Харьковской области.