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Политика16 июня 2022 16:32

Глава ДНР Пушилин заявил о наступлении перелома в битве за Донбасс

Бойцы республики намерены продвинуться за пределы административных границ Донецкой области
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Глава ДНР Пушилин заявил о переломе в битве за Донбасс

Глава ДНР Пушилин заявил о переломе в битве за Донбасс

Фото: REUTERS

В битве за Донбасс наступил переломный момент, и теперь военные Донецкой народной республики имеют преимущество, заявил глава ДНР Денис Пушилин на полях Петербургского международного экономического форума.

«Да, можно говорить о переломе. Противник подавлен морально, а также в военной составляющей», – сказал политик.

Как сообщил Пушилин, в ближайшее время ДНР примет «исчерпывающие меры в рамках» действий сил союзников. По его словам, бойцы республики намерены продвинуться за пределы административных границ Донецкой области и устранить угрозу обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.

Напомним, подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что силы республики и РФ начали зачистку промзоны Северодонецка, включая территорию у завода «Азот».

Как писал асйт kp.ru, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о тяжелых потерях ВСУ в Северодонецке и Харьковской области.