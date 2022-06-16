Reuters: Coca-Cola прекратит производство и продажи в России

Coca-Cola прекратит производство и продажи в России Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Американская компания Coca-Cola намерена прекратить производство и продажи своей продукции в России, заявили в штаб-квартире производителя напитков.

По информации Reuters, компания Coca-Cola HBC AG, в состав которой входят производители и дистрибьюторы Coca-Cola, в настоящее время почти исчерпала запасы продукции на складах. Как только они закончатся, компания больше не будет производить и продавать напитки под брендом Coca-Cola и другими брендами, принадлежащими ей.

Coca-Cola HBC владеет заводами по производству продукции, принадлежащих Coca-Cola брендов Она выпускает газированные напитки Fanta, Sprite, Schweppes, Bonaqua, соки «Добрый», Pulpy, Rich, «Моя Семья».

Компании Coca-Cola из Атланты принадлежит около 23% Coca-Cola HBC, которая, помимо России, продает продукцию в 29 странах.

Как писал сайт kp.ru, в начале марта сообщалось, что Coca-Cola не собирается уходить из России. Позже компания приостанавила деятельность в РФ.